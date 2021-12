Prozess um Attacke auf Nebenbuhler

Im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke wegen eines Seitensprungs hat der Geschädigte von einem gezielten Angriff berichtet. «Das ging alles sehr schnell, ich habe das damals erst gar nicht verstanden», sagte der 53-jährige Mann aus Prenzlau (Brandenburg) am Dienstag vor dem Landgericht Neubrandenburg.

Beim schnellen Hinausgehen habe er erst gesehen, dass der 46-jährige Angeklagte, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird, damals ein Faustmesser in der Hand hatte. Der Vorfall hatte sich im April 2020 in der Wohnung des Angeklagten und seiner Lebensgefährtin in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ereignet.