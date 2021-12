Verirrte Autos und Schwäne: Kuriose Einsätze bei der Polizei

Schokoladentafeln, Schwäne und ein Auto in einer Weitsprunggrube - neben Kriminellen, Verkehrsunfällen und unterschiedlichsten Demonstrationen ist die Berliner Polizei in diesem Jahr auch mit durchaus kuriosen Dingen beschäftigt gewesen. Einige außergewöhnliche Vorfälle dokumentierten die Polizisten auf ihrem Twitter-Kanal:

- Ebenfalls im November verwüstete eine flüchtige Wasserbüffelherde mehrere Vorgärten in Reinickendorf. Die sechs Tiere wurden zurück in ihr Gehege nach Hermsdorf gebracht.

- Im Januar stellte die Polizei in einer Wohnung in Fennpfuhl Süßigkeiten im Wert von 2000 Euro in einer Wohnung sicher, darunter 688 Tafeln Schokolade, 160 Packungen Haselnuss-Schokokugeln und 43 Tüten Pistazien. Auf die Spur gekommen war den Dieben der Sicherheitsdienst eines Supermarktes in Weißensee.

- Im August setzte eine Dekorationslupe ein Sofa in Brand. Das Licht der tief einstehenden Sonne sei durch die Lupe derart gebündelt worden, dass sie die Couch in einer Lagerhalle an der Ullsteinstraße in Brand setzte. In der Halle lagerten mehrere Filmrequisiten. Die Lupe stand auf einem Sideboard in der Nähe eines Fenster, hieß es. Der «minimale Entstehungsbrand» konnte schnell beseitigt werden.