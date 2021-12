Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Hostel festgenommen

Der 20-Jährige soll zuvor in einer Tankstelle am Eichborndamm in Reinickendorf eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 18 Jahre alte Mitarbeiterin ging der Forderung jedoch nicht nach. Als ein Kunde die Tankstelle betrat, flüchtete der mutmaßliche Täter.