Illegale Party: Polizei im James-Simon-Park angegriffen

Flaschen und Steine fliegen auf Beamte, ein Polizist muss ins Krankenhaus: Bei Krawallen im kleinen, aber mit zahlreichen Menschen gefüllten Berliner James-Simon-Park sind in der Nacht zu Sonntag (01. August 2021) 19 Einsatzkräfte der Polizei verletzt worden.

Zwölf Menschen wurden bei dem Einsatz vorübergehend festgenommen, nachdem sich dort zwischendurch bis zu 2500 Menschen aufgehalten hatten, teilte die Polizei mit. Ein Polizist sei durch einen Tritt schwer am Knie verletzt worden und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen, hieß es von der Polizei. Zwei weitere verletzte Beamte hätten ihren Dienst ebenfalls nicht fortsetzen können. In den frühen Morgenstunden hätten Einsatzkräfte die Lage beruhigt. Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet. Einem Polizeisprecher zufolge hielten sich in dem Park um kurz vor 3.00 Uhr bis zu 2500 Menschen auf. «Es gab natürlich auch eine alkoholische Beeinflussung», hieß es.

Ersten Informationen zufolge sollen demnach zunächst etwa 30 Einsatzkräfte wegen Ermittlungen zu Körperverletzungsdelikten in den Park gekommen sein. Dort seien sie mit Flaschen- und Steinwürfen aus der Menge attackiert worden, sagte der Sprecher. Zwei Beamte seien am Helm getroffen worden, bei einem sei das Visier zersplittert. Die Einsatzkräfte seien dann in Richtung der Angreifer gestürmt, die daraufhin in Richtung der angrenzenden Burgstraße zurückgewichen seien. Dort sei aber Unterstützung der Polizei eingetroffen - auch diese hätten die Randalierer beworfen. Zu dem Zeitpunkt sei die Polizei mit rund 100 Einsatzkräften im Park gewesen.