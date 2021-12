Schülerausweis in den Ferien nicht mehr als Testnachweis gültig

Während der Weihnachtsferien können Schüler ihren Schülerausweis nicht mehr als Testnachweis nutzen.

Das hat der Berliner Senat am Dienstag (14. Dezember 2021) beschlossen. Bislang gilt, dass der Schülerausweis ebenfalls als Testnachweis gilt - etwa im öffentlichen Nahverkehr oder bei 2G-Veranstaltungen. Diese Regelung gilt ab voraussichtlich 18. Dezember nicht mehr in den Schulferien. Da Schüler in der unterrichtsfreien Zeit nicht in der Schule getestet werden, gilt für sie während der Ferien wie für alle anderen eine Testpflicht in vielen Bereichen.