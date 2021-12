Buchpreis Luchs 2021 an «Krummer Hund» von Juliane Pickel

«Wut und Trauer, Ekel, Verliebtheit und Eifersucht: Juliane Pickel hantiert in ihrem kompakt konstruierten Roman mit großen Gefühlen und menschlichen Abgründen, und sie beschreibt mit bewundernswerter Einfühlung und in verblüffenden Bildern die Verzweiflung ihres jungen Helden», hieß es. In Berlin ist der Roman auch im Theater an der Parkaue zu sehen. Pickel hatte schon für das Manuskript von «Krummer Hund» den Peter-Härtling-Preis gewonnen. In der monatlichen Kinder- und Jugendbuchauswahl von Radio Bremen und «Die Zeit» bekam sie den Luchs für April 2021 und wurde nun zur Siegerin des ganzen Jahres gekürt.