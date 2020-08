Kalayci: Einheitliche Corona-Regeln für Familienfeiern

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hält einheitliche und gegebenenfalls auch neue Corona-Regeln in Deutschland für Feiern und andere Veranstaltungen für nötig. «Zurzeit beobachten wir auch in Berlin, dass das Freizeitverhalten und private Feiern das Infektionsgeschehen nach oben treiben», sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. «Ziel ist eine bundeseinheitliche Regelung für private Feiern und öffentliche Großveranstaltungen.»

In den Ländern ist das unterschiedlich geregelt. So sind in Berlin momentan Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei «geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten» drinnen maximal 150 Gäste anwesend sein, in Bayern maximal 100. Der Ärzteverband Marburger Bund forderte bundesweit einheitliche Vorgaben.