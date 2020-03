Coronavirus-Hotline soll ausgebaut werden

Tempelhof und Prenzlauer Berg: Nach der Charité wollen auch Vivantes-Kliniken in Berlin Einrichtungen zur Abklärung von Coronavirus-Verdachtsfällen eröffnen. mehr

Die Charité hat auf ihrem Campus Virchow-Klinikum am Dienstag eine Untersuchungsstelle für Patienten mit Symptomen einer Coronavirus-Infektion eröffnet. mehr

Die Charité hat von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums berichtet. mehr

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hat sich auf fünf erhöht. Es gebe zudem rund 200 identifizierte Kontaktpersonen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci mit. mehr

In Berlin sind mehrere Schulen wegen des neuartigen Coronavirus geschlossen worden. Nach der Emanuel-Lasker-Schule wurde auch ein nahe gelegener Teil der Modersohn-Grundschule geschlossen. mehr

In Berlin bleibt am Dienstag die erste öffentliche Schule wegen des Coronavirus' geschlossen. Es handle sich um die Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain. mehr