Sexualwissenschaft: Erstes Institut vor 100 Jahren gegründet

Manche nannten ihn den «Einstein des Sex»: Magnus Hirschfeld gründete vor 100 Jahren in Berlin das weltweit erste und später von den Nazis zerstörte Institut für Sexualwissenschaft. Jetzt wird an sein Wirken erinnert.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin wird an die Gründung des weltweit ersten Instituts für Sexualwissenschaft vor 100 Jahren erinnert. Zu einem Gedenken am Freitag werden Politiker und Vertreter der queeren Community erwartet, wie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ankündigte. Deren Namensgeber hatte das Institut am 6. Juli 1919 eröffnet. Am einstigen Standort am Spreeufer in Tiergarten - heute steht dort das Haus der Kulturen der Welt -, spricht unter anderem die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci (SPD).