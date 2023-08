Sauberkeitskampagne an touristischen Hotspots gestartet

Mit einer neuen Kampagne wollen das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und die Berliner Stadtreinigung (BSR) für mehr Sauberkeit in den Kiezen sorgen. Unter dem Hashtag #DontLitterWhatYouLove soll die Kampagne auf Plakaten und Müllfahrzeugen, im Späti-TV und auf Social Media für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Abfällen und für die Nutzung von Mehrwegbehältern sensibilisieren. Grund dafür ist das achtlose Entsorgen von Abfällen im öffentlichen Raum. „Besonders jetzt im Sommer ist das sogenannte Littering leider weit verbreitet und führt immer wieder zu einer hohen Beschwerdelage in den Kiezen", sagt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann. Täglich würden in Friedrichshain-Kreuzberg 42.000 Plastik- und Pappbecher weggeworfen. Mit der mehrsprachigen Kampagne sollen nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch Touristinnen und Touristen angesprochen werden. Daher konzentriert sich die Kampagne auf touristische Hotspots wie die Admiralbrücke, die Oberbaumbrücke oder das Kottbusser Tor.