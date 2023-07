Wochenmarkt am Boxhagener Platz wird umweltfreundlicher

Beim Markt auf dem Boxhagener Platz wird Saft künftig nur noch in so genannten "Fair-Kiez"-Mehrwegbechern ausgeschenkt. Seit Mai vergangenen Jahres wird Kaffee bereits in Pfandbechern ausgegeben. Nicht nur im Bereich der Getränke, sondern auch beim Verkauf von Essen wird auf mehr Umweltfreundlichkeit gesetzt. Denn um Müll zu vermeiden, werden an den Obst- und Gemüseständen künftig Jutebeutel ausgegeben. Im vergangenen Jahr konnten durch die Mehrwegkaffeebecher am Boxhagener Platz etwa 60.000 Becher, also rund 750 Kilogramm Müll, eingespart werden. "Fair Kiez" ist Teil des Projekts "Frag nach Mehrweg". Im Rahmen des Projekts werden Kundinnen und Kunden sowie Gewerbetreibende zu Mehrweglösungen beraten.