Berliner Kultureinrichtungen wollen an Maskenpflicht festhalten

Das bestätigten führende Theater und Opernhäuser der Hauptstadt am Mittwoch (30. März 2022) auf Anfrage der dpa. Gelten soll dann etwa in den drei großen Häusern Staatsoper Unter den Linden, Deutsche Oper und Komische Oper nicht nur eine Empfehlung, sondern eine Pflicht zum Tragen von Masken sowohl in den Foyers als auch am Platz.