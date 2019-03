Der Schriftzug «OST» auf dem Dach der Volksbühne in Berlin wird am 24.06.2017 während der letzen Vorstellung von «Die Brüder Karamasow» entfernt.

Der Schriftzug «OST» auf dem Dach der Volksbühne in Berlin wird am 24.06.2017 während der letzen Vorstellung von «Die Brüder Karamasow» entfernt.

Der Schriftzug «OST» auf dem Dach der Volksbühne in Berlin wird am 24.06.2017 während der letzen Vorstellung von «Die Brüder Karamasow» entfernt.

Der Schriftzug «OST» auf dem Dach der Volksbühne in Berlin wird am 24.06.2017 während der letzen Vorstellung von «Die Brüder Karamasow» entfernt.

Die Skulptur «Räuberrad» von Bert Neumann hängt am 30.06.2017 vor der Volksbühnein Berlin an einem Kran und wird von seiner angestammten Stelle entfernt.

© dpa

An Seilen eines Krans hängt am 28.06.2017 in Berlin vor der Volksbühne das Kunstwerk "Räuberrad" von Bert Neumann. Am Abend scheiterten verschiedene Versuche, das riesige Rad abzubauen.