"Wenn ich auch nur eine Kinderseele glücklich gemacht habe, dann bin ich zufrieden." - Astrid Lindgren

Nach diesem Leitspruch lebt nicht nur die Autorin Astrid Lindgren, sondern auch die nach ihr benannte Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ-Berlin. In Lindgrens Büchern spielen Kinder oft die zentrale Rolle und müssen über sich selbst hinauswachsen, um die unterschiedlichsten Abenteuer zu bestehen. Mit solchen Geschichten wollte sie Kinder ermutigen, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken und sie selbst zu sein - genau das strebt auch die Bühne im FEZ an.

Kindertheater im stilvollen Ambiente

In dem mit hellem Holz getäfelten Saal finden 559 Kinder und Eltern Platz. Die Decke ist in einem warmen Goldton gehalten und mit geometrischen Elementen verziert, was in Kombination mit den grünen Sesseln auf der Tribüne eine ästhetische Neuinterpretation des klassischen rot-goldenen Farbschemas bietet.