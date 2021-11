Nach Derby-Schlappe: Hertha-Coach Dardai will «Dialog»

Hertha-Trainer Pal Dardai hat nach dem ernüchternden 0:2 im Berliner Bundesliga-Derby beim 1. FC Union nach einer kurzen Schonzeit eine intensive Analyse mit seiner Mannschaft angekündigt. «Heute lasse ich die Spieler in Ruhe, das bringt nichts», sagte Dardai am Sonntagmorgen. «Dann müssen wir einen ehrlichen Dialog führen, dann sind wir ehrlich und direkt», sagte der Ungar.

Den Grund für die Niederlage am Samstagabend im Stadion An der Alten Försterei meint Dardai schon zu kennen. «Gestern, das liegt nicht am System oder der taktischen Disziplin, das war offensiv nicht genug», kritisierte der 45-Jährige die Durchschlagskraft im Angriffsspiel.