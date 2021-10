Union Berlin will zweiten Sieg bei Feyenoord Rotterdam

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin peilt in der Europa Conference League den zweiten Sieg im dritten Spiel an. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist heute (18.45 Uhr/TV Now) beim niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam gefordert. Die Hauptstädter hatten zum Auftakt eine Niederlage bei Slavia Prag (1:3) hinnehmen müssen und konnten zuletzt in Berlin gegen Maccabi Haifa (3:0) gewinnen. In der Gruppe E belegt der Tabellenfünfte der Bundesliga derzeit Rang zwei. Der ungeschlagene Spitzenreiter Feyenoord steht nach zwei Spieltagen nur einen Zähler davor und könnte bei einem Erfolg von Union überholt werden.

© dpa