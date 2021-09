Union: Oczipka noch keine Option für Augsburg und Europacup

Beim Bundesligisten 1. FC Union hat nach drei trainingsfreien Tagen die Vorbereitung auf das nächste Punktspiel am Samstag gegen den FC Augsburg begonnen. Derzeit haben die Köpenicker keine Verletzten. Bis auf die Länderspiel-Fahrer Genki Haraguchi (Japan), Tymoteusz Puchacz (Polen), Frederik Rönnow (Dänemark), Julian Ryerson (Norwegen) und Christopher Trimmel (Österreich) konnten am Montag alle Akteure das Training des Berliner Fußball-Erstligisten mit bestreiten.

Oczipka könnte aber in der Bundesliga und im DFB-Pokal in die Mannschaft rotieren, auch weil Mitkonkurrent Puchacz für das Spielen mit einer Vierer-Abwehrkette noch dazulernen soll. «Es ist vollkommen richtig, dass ich auf mehreren Positionen spielen kann. Für Schalke habe ich in der Dreier- und Viererkette gespielt, auch in der Fünferkette. Diese drei Positionen kommen für mich absolut in Frage», erklärte der 286-fache Bundesligaspieler Oczipka am Montag.