Zwei Neue für Union: Möhwald und ein Abwehrspieler

Der 1. FC Union Berlin hat einen Tag vor dem Ende der Transferperiode zwei neue Spieler verpflichtet. Die Köpenicker konnten sich demnach mit dem Fußball-Zweiligisten SV Werder Bremen auf eine Ablösesumme für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler Kevin Möhwald einigen. Beide Clubs bestätigten am Montagabend den Transfer vor Ablauf von Möhwalds Vertrag am 30. Juni nächsten Jahres.

«Ich freue mich, auch weiterhin in der Bundesliga spielen zu dürfen», betonte der Neu-Unioner und sprach von einem außergewöhnlichen Verein, «der in den letzten Jahren gezeigt hat, wie viel Potenzial in ihm steckt. Aus meiner Zeit in Nürnberg kann ich mich noch gut an die Stimmung an der Alten Försterei erinnern und freue mich auf die Aufgabe in Berlin.» Wie lange sein Vertrag gültig ist, dazu machte der Bundesligist keine Angaben.