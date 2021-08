Fischer fordert Konzentration gegen Kuopio

Union Berlins Trainer Urs Fischer verlangt im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Kuopio PS trotz des klaren Hinspiel-Erfolges eine konzentrierte Leistung. «Die Ausgangslage ist verlockend. Es ist eine sehr gute Ausgangslage, die wir versuchen zu nutzen. Wir werden das Spiel wie ein 0:0 angehen. Es gilt, den Fokus hinzubekommen», sagte Fischer vor der Partie des Fußball-Bundesligisten um den Einzug in die Gruppenphase des Europapokals am Donnerstag (20.15 Uhr/RTL Nitro).

Das Hinspiel hatte Union in Finnland mit 4:0 gewonnen und damit schon einen großen Schritt zur Qualifikation gemacht. Fischer wollte sich am Mittwoch noch nicht zu möglichen Personalrochaden äußern, kündigte aber einige Veränderungen an. «Ich verrate so viel, dass es den einen oder anderen Wechsel gibt, Rotation in Maßen», sagte der Schweizer. Gut möglich ist, dass der Däne Frederik Rönnow für Stammkraft Andreas Luthe im Tor stehen wird.