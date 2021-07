Union-Trainer Urs Fischer erwartet «ein schwieriges Jahr»

Urs Fischer erwartet ein «schwieriges Jahr» für den 1. FC Union Berlin. «Nach einer solch tollen Spielzeit muss man wirklich wach und auf dem Boden bleiben. Jetzt kommt auch noch die Conference League dazu», sagte der Trainer der Fußball-Bundesligisten. Erstmals sprach der Schweizer an diesem Wochenende in der Saisonvorbereitung und mahnte vor dem dritten Jahr im Oberhaus zur Demut.

Anderthalb Wochen nach dem Trainingsauftakt verlief der geplante Testspiel-Auftakt alles andere als planmäßig. Eigentlich war am Samstagnachmittag ein Vergleich mit Dukla Prag angesetzt. Doch der tschechische Zweitligist, der am Spieltag aus seinem Trainingslager in Modra bei Decin anreisen wollte, blieb am Rande Berlins im Stau inklusive stundenlanger Vollsperrung hängen. Auch eine Verschiebung brachte nichts, und so kam es vor 1700 Zuschauern An der Alten Försterei zum öffentlichen Trainingsspiel über zwei Mal 30 Minuten.