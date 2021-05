Union-Verteidiger Florian Hübner wechselt zum 1. FC Nürnberg

Florian Hübner wechselt vom 1. FC Union Berlin ablösefrei zum 1. FC Nürnberg in die zweite Liga. Das gab der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 30 Jahre alte Verteidiger spielte seit der Aufstiegssaison 2018/19 insgesamt 48 Mal für die Eisernen. Zuletzt hatte er in der Innenverteidigung keinen Stammplatz mehr. Sein Vertrag bei Union läuft zum Saisonende aus.

