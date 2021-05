Union mit Spaß nach Europa

Lachen ist für Urs Fischer die beste Vorbereitung. Im Kampf um einen Europapokalplatz sieht der Trainer den 1. FC Union Berlin nämlich ohnehin in einer richtig guten Position. Verlieren kann eigentlich nur die Konkurrenz. «Spaß und Freude müssen immer mit dabei sein.

Wenn du das nicht hast, kannst du keine Leistung erbringen», sagte der Schweizer vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (08. Mai 2021) beim VfL Wolfsburg. Während die Niedersachsen als Dritter ihren Champions-League-Rang verteidigen müssen, geht es für die Eisernen nur um «die Kirsche auf der Sahnetorte», wie Präsident Dirk Zingler den Saison-Endspurt um einen Platz in der Conference League (Platz 7) oder Europa League (Platz 6) bezeichnete. Als Achter liegt Union in Lauerstellung hinter der punktgleichen Borussia aus Mönchengladbach und der allerdings schon vier Punkte enteilten Werkself von Bayer Leverkusen.