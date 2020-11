Union will in Erfolgsspur bleiben: Gastspiel bei Köln

Sechs Spiele ohne Niederlage, Platz fünf in der Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Union Berlin will nach der Länderspielpause an seine überraschende Erfolgsserie anknüpfen. Beim 1. FC Köln treten die Eisernen heute (18.00 Uhr/Sky) zum Abschluss des achten Spieltags an. Gegen die Rheinländer konnte das Team von Trainer Urs Fischer in der Vorsaison beide Partien gewinnen, das gelang gegen keinen anderen Kontrahenten.

© dpa

Kölns Angreifer Sebastian Andersson stand damals noch in Reihen der Berliner und erzielte beim 2:0 im Dezember auch beide Treffer. Fischer muss auf mehrere verletzte Akteure verzichten. Unter anderen fehlen Christian Gentner, Joel Pohjanpalo und Nico Schlotterbeck.

