Union-Profi Pohjanpalo fällt lange aus: OP unumgänglich

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen auf seinen finnischen Nationalspieler Joel Pohjanpalo verzichten. Der 26 Jahre alte Stürmer hatte sich beim 2:1-Sieg der finnischen Auswahl am Sonntag in Bulgarien in der 35. Minute verletzt und musste ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk.

© dpa

Pohjanpalo müsse operiert werden und stehe längerfristig nicht zur Verfügung, teilte der 1. FC Union Berlin am Montag mit. In der zurückliegenden Bundesliga-Spielen war der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Pohjanpalo von Trainer Urs Fischer meist als Joker eingewechselt worden und hatte in sechs Spielen bisher zwei Tore erzielt.

