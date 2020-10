Polter lobt Jahre bei Union: «Unglücklich gelaufen am Ende»

Sebastian Polter hat ungeachtet der Misstöne vor seinem Weggang die Zeit beim 1. FC Union Berlin als «die schönste» seiner Karriere bezeichnet. «Da geht es nicht nur um Erfolge. Ein Beispiel: Ich hatte dort mit einem Achillessehnenriss die größte Verletzung meiner Karriere, aber der Verein hat in jeder Sekunde hinter mir gestanden», sagte der 29-Jährige in einem Interview der «Nordwest-Zeitung Oldenburg» (Freitag).

Polter spielte in der Saison 2014/2015 und von Anfang 2017 bis diesen Sommer bei Union. In der Schlussphase der vergangenen Spielzeit, in der die Berliner ihre erste Saison in der Bundesliga mit dem vorzeitigen Klassenverbleib gekrönt hatten, durfte der Angreifer allerdings nicht mehr für den Club aus Köpenick auflaufen, sondern nur noch mittrainieren.