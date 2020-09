Union will Stadionerlebnis verbessern: «Soziales Erlebnis»

Der 1. FC Union Berlin arbeitet an einer Verbesserung seines Ticketing-Systems unter den geltenden Corona-Bestimmungen. Wie Kommunikationschef Christian Arbeit bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte, versuche man unter anderem zu organisieren, dass befreundete Stadionbesucher die Spiele nebeneinander verfolgen könnten, auch wenn sie Karten für unterschiedliche Blöcke zugeteilt bekommen haben.

«Wir versuchen zu lernen, es wird natürlich darauf ankommen, Dinge zu verbessern. Es geht um das soziale Erlebnis Fußball», sagte der Stadionsprecher des Fußball-Bundesligisten. Im Gegensatz zu anderen Vereinen habe man keine Probleme gehabt, alle verfügbaren Karten an Fans zu veräußern. Am Freitag beginnt das Losverfahren für die Dauerkarteninhaber für die nächste Heimpartie am 2. Oktober gegen Mainz 05.