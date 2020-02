1. FC Union Berlin will auch bei Eintracht Frankfurt punkten

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der 1. FC Union Berlin auch im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weiter Punkte sammeln. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist am Montag (20.30 Uhr/DAZN) bei den Hessen gefordert und tritt erstmals im Oberhaus an einem Montag an. In der Hinrunde hatten die Köpenicker im heimischen Stadion An der Alten Försterei mit 1:2 gegen Frankfurt verloren. Unions Kapitän Christopher Trimmel ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Für ihn dürfte auf der rechten Außenbahn der Norweger Julian Ryerson agieren. Vor dem 23. Spieltag hat Aufsteiger Union sechs Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone.

