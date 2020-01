Union leiht Nachwuchstorhüter Moser an Cercle Brügge aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht Nachwuchstorhüter Lennart Moser bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge aus. Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, einigten sich die Clubs auf ein Leihgeschäft bis zum Sommer mit anschließender Kaufoption.

In der Hinrunde war der 20-Jährige von Union noch an den Regionalligisten Energie Cottbus ausgeliehen gewesen und bestritt für die Lausitzer 18 Pflichtspiele. Der ursprünglich bis Saisonende laufende Leihvertrag mit Cottbus wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. «Für Lennart ist der Wechsel nach Brügge eine große Chance, sein Talent auch in der ersten Liga unter Beweis zu stellen», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei den Berlinern.