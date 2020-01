Yunus Malli «will wieder zeigen, was ich kann»

Winterneuzugang Yunus Malli möchte beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin an alte Stärken anknüpfen.

«Ich will wieder zeigen, was ich kann. Dafür muss man auf dem Platz stehen. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben. Ich habe noch nicht das Gefühl, hier fertig zu sein», sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag in Berlin.