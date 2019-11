Erst zweites Union-Pflichtspiel gegen Schalke am Freitag

Der 1. FC Union Berlin will seine Erfolgsserie beim FC Schalke 04 fortsetzen. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen nacheinander sieht Trainer Urs Fischer sein Team in der Partie der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (29. November 2019) nicht chancenlos.

Ausgangslage Schalke ist Tabellenfünfter und könnte im Falle eines Sieges mit vier Toren Abstand zumindest bis zum 30. November auf Rang eins springen. Union reist als Elfter mit großem Selbstvertrauen an.

Personal Robert Andrich steht nach seiner Gelbsperre beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vor der Rückkehr. Noch nicht fit sind Suleiman Abdullahi (Kopfverletzung) und Joshua Mees (Adduktorenprobleme). Weiterhin passen müssen auch Grischa Prömel (Knieverletzung) und Akaki Gogia (Kreuzbandriss).

Zitat Trainer Urs Fischer: «Es wird eine ganz schwierige Aufgabe. Wir brauchen sicher einen optimalen Tag und müssen eine sehr gute Leistung abrufen. Das Wettkampfglück muss auf unserer Seite sein. Aber auch auf Schalke besteht eine Möglichkeit, zu punkten.»

Besonderes Das bislang einzige Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften war das DFB-Pokalfinale 2001, das Schalke mit 2:0 gewann. Der Unioner Marvin Friedrich spielte von 2011 bis 2016 bei Schalke und absolvierte für die Königsblauen auch seine ersten sieben Bundesligaspiele.

