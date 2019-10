Union gegen Freiburg: Hertha in der Bundesliga in Bremen

Berlin (dpa/bb) – Nach zuletzt vier Spielen in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg will der 1. FC Union Berlin heute im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder punkten. Der Tabellen-16. von Trainer Urs Fischer steht am achten Spieltag im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in Köpenick gegen die hervorragend gestarteten Breisgauer schon unter Druck. Hertha BSC kann hingegen seinen Aufwärtstrend bei Werder Bremen fortsetzen. Die Hauptstädter von Coach Ante Covic holten zuletzt drei Siege nacheinander und reisen deswegen mit viel Selbstvertrauen zu den Norddeutschen. Bremen wartet bereits seit drei Spieltagen auf einen Erfolg.

