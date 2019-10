Trimmel tankt Selbstvertrauen durch Länderspiele

Christopher Trimmel vom 1. FC Union Berlin will die positiven Emotionen seiner ersten Länderspiele nach neun Jahren Abstinenz für den Kampf in der Fußball-Bundesliga einsetzen.

«Ich werde mich nicht ändern, aber für das Selbstvertrauen ist es super», sagte der Österreicher nach seinen Länderspielen vier und fünf.

Durch die Verletzung von Landsmann Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) erhielt Trimmel die Möglichkeit auf wenigstens auf ein paar Spielminuten. Am Donnerstag wurde Unions Kapitän in Wien beim EM-Qualifikationsspiel gegen Israel (3:1) nach 63 Minuten eingewechselt. Am Sonntag kam er beim 1:0-Sieg in Slowenien in der 88. Minute rein.

Eine Teilnahme an der Europameisterschaft, die 2020 in insgesamt zwölf Ländern ausgetragen wird, bleibt nun natürlich im Hinterkopf. «Ich bin Realist, aber auch neugierig. Ich glaube schon, dass ich es nicht schlecht gemacht habe. Die Leute beim ÖFB wissen, dass sie mich jederzeit holen können», sagte Trimmel. «Wir hatten ein paar Ausfälle. Es wird interessant sein, was passiert, wenn alle Spieler dabei sind.»

Nach dem Länderspiel-Hoch muss Trimmel nun wieder auf den Abstiegskampf in der Bundesliga umsatteln. Am Sonnabend (15.30 Uhr) ist mit dem Tabellenvierten SC Freiburg eine der Überraschungsmannschaften im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. «Es wird ganz schwierig. In den letzten Spielen war es von uns nicht schlecht, aber wir müssen Punkte holen und unser Können über 90 Minuten abrufen», fordert Trimmel.

