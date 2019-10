Union gegen Freiburg: Schlotterbecks vor Brüderduell

Keven und Nico Schlotterbeck sehen den Familienfrieden vor ihrem ersten Bruderduell in der Fußball-Bundesliga nicht gefährdet. Früher sah das anders aus.

«Aber ich bin mal gespannt, für wen die ganze Familie ist. Ich weiß nicht, für wen unsere Eltern sind, die sich normalerweise an den Wochenenden bei unseren Spielen aufteilen, und welche Trikots sie tragen werden», sagte Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg im Interview des «Kicker». Am Samstag (19. Oktober 2019; 15.30 Uhr/Sky) tritt der 19-Jährige mit den Breisgauern beim 1. FC Union Berlin mit seinem drei Jahre älteren Bruder Keven an. Für ihren Vater «wäre es wohl am besten, wenn es unentschieden ausgeht und beide Jungs gut spielen», sagte Keven.