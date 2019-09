Erstes Derby zwischen Union und Hertha am 2. November

Das erste Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Aufsteiger 1. FC Union und Hertha BSC findet am 2. November ab 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt.

© dpa

Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball-Liga hervor. Die Köpenicker haben im mit Spannung erwarteten Hauptstadtduell am zehnten Spieltag zunächst Heimrecht. In der Rückrunde treffen beide Teams zwischen dem 20. und 22. März 2020 im Olympiastadion erneut aufeinander.

