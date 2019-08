Kroos nach Magenproblemen wieder fit

Felix Kroos kann beim 1. FC Union Berlin wieder beschwerdefrei trainieren und die Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel beim Fußball-Regionalligisten Germania Halberstadt voll mitmachen.

«Ich hatte fünf, sechs Tage lang Bauchschmerzen, die ich so noch nicht kannte. Ich war in der Notaufnahme. Es gab viele Untersuchungen. Die Ärzte haben aber nichts gefunden», sagte Kroos am Mittwoch. «Am Ende kann man nur vermuten, was es gewesen ist. Aber im Endeffekt sind die Schmerzen jetzt weg. Darüber bin ich froh.»