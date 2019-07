Union startet am Sonntag: Herthas erstes Heimspiel auch

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin wird mit seinem Premierenspiel in der Fußball-Bundesliga den ersten Spieltag abschließen. Am 18. August um 18.00 Uhr tritt RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei an. Das ergibt sich aus den zeitgenauen Spielplänen der 1. und 2. Bundesliga für die ersten sechs Spieltage, die die Deutsche Fußball Liag am Mittwoch veröffentlicht hat.

Am Samstag darauf tritt der Aufsteiger aus Köpenick beim FC Augsburg an (15.30 Uhr), ehe eine Woche (31. August) später Borussia Dortmund um 18.30 Uhr zu Gast in der Försterei ist. Nach der Länderspielpause empfängt Union am 14. September Werder Bremen um 15.30 Uhr. Zudem müssen die Eisernen am 21. September um 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen antreten und bestreiten am 27. September um 20.30 Uhr ihr erstes Freitagsspiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Hertha BSC eröffnet bereits an einem Freitag die Saison. Die Charlottenburger treten am 16. August beim deutschen Meister FC Bayern München an (20.30 Uhr). Das erste Heimspiel der Mannschaft um den neuen Trainer Ante Covic findet ebenfalls am Sonntag statt. Um 18.00 Uhr ist der VfL Wolfsburg zu Gast.

Danach stehen zwei Auswärtsspiele beim FC Schalke 04 (31. August, 15.30 Uhr) und dem FSV Mainz 05 (14. September, 15.30 Uhr) an. Weitere Gegner sind am 21. September um 15.30 im heimischen Olympiastadion Aufsteiger SC Paderborn 07. Am Sonntag, den 29. September muss Hertha beim nächsten Aufsteiger 1. FC Köln antreten (18.00 Uhr).

Die nächsten Ansetzungen erfolgen dann nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League und der Europa League Anfang September.