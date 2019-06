Union holt Heidenheimer Andrich

Der 1. FC Union hat den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Dagegen verstummt die Kritik an der Auswahl des neuen Hauptsponsors nicht.

«Mit Robert Andrich haben wir einen Mittelfeldallrounder verpflichtet, der in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Er ist im Zentrum zuhause und kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Ich bin sicher, dass er auch den Sprung in die Bundesliga schaffen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen kann», sagte Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Der 24 Jahre alte Andrich, der von 2003 an alle Jugendmannschaften von Hertha BSC durchlaufen hatte und 2013 in den Zweitliga-Kader der Berliner aufrückte, heuerte nach den Stationen Dynamo Dresden und Wehen-Wiesbaden in der vergangenen Saison in Heidenheim an. Nach vier Toren und drei Vorlagen in 27 Spielen erfolgt nun der Wechsel zu Union.