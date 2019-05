Kein Stadionumbau im ersten Bundesligajahr

Der 1. FC Union Berlin verschiebt den ursprünglich für dieses Jahr geplanten Ausbau des Stadions An der Alten Försterei nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga um ein Jahr.

«Es gibt keinen Umbau im ersten Bundesligajahr», sagte Präsident Dirk Zingler am Dienstag bei einer Medienrunde in Köpenick. «Ein paar Anpassungen werden wir für die Bundesliga vornehmen müssen. An der Kapazität werden wir aber erstmal nichts verändern.»