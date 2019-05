Michael Müller hofft auf Aufstieg von Union Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hofft auf den Aufstieg von Union Berlin in die Fußball-Bundesliga. «Eisern Union hat hervorragende Aussichten, als zweiter Berliner Verein in das Oberhaus des deutschen Fußballs einzuziehen. Für die Sportmetropole Berlin wäre das ein Gewinn, und unsere Stadt kann zwei Vereine in der Bundesliga gut verkraften», sagte Müller laut Pressemitteilung vom Donnerstag.

Der Zweitliga-Dritte Union trifft am Donnerstagabend im Hinspiel auf den Bundesliga-16. VfB Stuttgart. Am Montag kommt es im Stadion An der Alten Försterei zum entscheidenden Rückspiel um den letzten freien Platz im Oberhaus. «Bei den anstehenden Spielen ist alles offen», sagte Müller und ergänzte: «Fest steht schon jetzt: uns stehen hochspannende Spielmomente bevor, Fußballfieber pur und ich drücke den Köpenickern eisern beide Daumen für die beiden entscheidenden Spiele.»