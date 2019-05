«Riesenschritt» für Union: Fernduell mit Paderborn

Der 1. FC Union Berlin hat sich ein Fernduell um den direkten Aufstieg in die Bundesliga erspielt. Mit dem 3:0 gegen Magdeburg ist der Relegationsplatz sicher. Unschöne Szenen gab es abseits des Platzes.

Grischa Prömel (8. Minute) und Sebastian Polter per Doppelpack (31./90.+6) sorgten vor 22 012 im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei für den verdienten zweiten Zweitliga-Erfolg aus den vergangenen acht Spielen. «Wir haben uns heute in die Position gebracht, auf jeden Fall in die Relegation zu gehen. Das ist ein Riesenschritt für diesen Verein», schwärmte Polter. «Wir können alles daransetzen, dass letzte Spiel zu gewinnen - und dann schauen wir, was kommt.»