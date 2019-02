Parensen fehlt dem 1. FC Union in Kiel

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss auf Michael Parensen verzichten. Der Allrounder und Zweitliga-Rekordspieler des Vereins (205 Einsätze) konnte wegen einer Erkrankung die Reise zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (Freitag, 1830 Uhr) nicht antreten.

In Kiel steht für die Köpenicker eine wichtige Partie im Kampf um den Aufstieg an. Im Fall eines Sieges könnte Union den letztjährigen Tabellendritten auf fünf Punkte distanzieren. Bei einer Niederlage würde Kiel in der Tabelle allerdings vorerst an Union vorbeiziehen.