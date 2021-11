«Fokus auf Derby»: Hertha startet Vorbereitung

Bei dem ersten Training im Hinblick auf die Partie im Stadion An der Alten Försterei am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlten bei der knapp 90-minütigen Trainingseinheit die erkälteten Alexander Schwolow und Verteidiger Marton Dardai ebenso wie der in Quarantäne befindliche Offensivspieler Stevan Jovetic.