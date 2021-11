Die Hauptstadtrivalen: Köpenicker Kult und Herthaner Kluft

1. FC Union Berlin, die Eisernen. Gegen Hertha BSC, vom Millionen-Investor zum Big-City-Club erkoren. Das Stadion An der Alten Försterei - so der aktuelle Stand - kann bis auf den letzten Platz trotz Corona-Pandemie ausgelastet werden.

Es wird ein heißer November-Abend, egal was das Thermometer am Samstag (20. November 2021) anzeigen wird, wenn die Partie der Fußball-Bundesliga um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Beim bisher letzten Hauptstadtderby vor Fans kam es bereits zu äußerst unschönen Szenen.

Es ist nicht so, dass Union seit Jahren seinen Kader immer nur partiell verändern würde. Beispiel vergangener Sommer: Zehn Abgänge, zehn Neuzugänge. Für Kontinuität sorgen Manager Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer. Auch im dritten Jahr in der Fußball-Bundesliga bleibt der Klassenverbleib oberstes Gebot. Erst wenn das geschafft ist, dürften die Zielformulierungen etwas offensiver werden. Spieler wie Max Kruse sorgen für notwendige Hierarchien in der Mannschaft, Spieler wie Taiwo Awoniyi sind zu wichtigen Leistungsträgern gereift.

Urs Fischer, 55 Jahre alt, Schweizer, wechselte im Sommer 2018 vom FC Basel zu Union. Merkmale: Nach außen stets höflich, und einer, der nicht von seiner besonnenen Linie inmitten des Emotion-Umfelds der Eisernen abweicht. Sein Pendant bei Hertha: Pal Dardai, zehn Jahre jünger als Fischer. Der Ungar und die Hertha - eine Beziehung über Jahrzehnte. Erst als Spieler, dann als Trainer. Allerdings nicht ohne Höhen und auch Tiefen, im Januar war er als Retter zurückgekehrt und bekam eine weitere Chancen in dieser Saison. Sein emotionaler Ausbruch nach der 0:5-Klatsche gegen die Bayern in dieser Saison missfiel Geschäftsführer Bobic allerdings gewaltig.

Die bisherigen Bundesliga-Duelle: Viermal spielten die beiden Clubs in der höchsten deutschen Spielklasse bisher gegeneinander. Auffälligkeit Nummer eins: Keine Partie endete torlos. Auffälligkeit Nummer zwei: Einen Auswärtssieg gab es bisher noch nicht. Nach einem 1:0-Sieg der Unioner beim ersten Duell in der Saison 2019/2020 - damals noch vor vollen Rängen - gewann Hertha das Rückspiel mit 4:0. In der zweiten Unioner Bundesligaspielzeit holte Hertha vier von sechs möglichen Punkten, dem 3:1-Heimsieg folgte ein 1:1 in Köpenick.