Gerade rücken: Unions Knoche will Derby-Serie fortsetzen

Sein Team wolle auch etwas gerade rücken, nachdem bei der 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC im Hinspiel einiges unglücklich gelaufen sei, sagte Knoche am Mittwoch mit Blick auf das Duell am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei (04. April 2021, 18 Uhr/Sky), «aber wir können das Selbstvertrauen haben und sagen, dass wir zu Hause gewinnen möchten.» In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen zwischen Hertha und Union siegte bisher immer das Heimteam.