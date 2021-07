Olympia-Kader: Bobic beklagt fehlende Spieler von Topclubs

Normalerweise musst du stolz drauf sein, den ein oder anderen wegzuschicken», sagte Bobic am Dienstagabend bei Magenta TV. «Es muss es uns wert sein, eine gute deutsche Mannschaft da hinzuschicken. Am Ende wollen wir doch alle Erfolg haben. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit.» Clubs wie Hertha BSC, der 1. FC Union Berlin oder der FC Augsburg stellen je zwei deutsche Spieler ab, andere Vereine sind gar nicht im Kader für die Sommerspiele in Tokio vertreten.