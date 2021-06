Ab Freitag 1000 Personen bei Tennis-Turnier zugelassen

Für das Rasentennis-Turnier der Damen in Berlin sind ab Freitag (18. Juni 2021) 1000 Menschen auf der Anlage des ausrichtenden LTTC Rot-Weiß im Grunewald zugelassen.

Einen entsprechenden Senatsbeschluss setzt der Veranstalter um, wie er am Donnerstag bekanntgab. Demnach wird die Anzahl der Personen im und am Steffi-Graf-Stadion gegenüber den ersten Tagen verdoppelt. In der Zahl inbegriffen sind alle, die sich auf dem Gelände bewegen: Spielerinnen, Ballkinder, Journalisten, Sicherheitsmitarbeiter, Servicekräfte und Zuschauer.