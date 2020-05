Lisicki über Absage des Berliner Turniers: «Herz gebrochen»

Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki bedauert die Absage des für diesen Sommer geplanten Rasenturniers in ihrer Heimatstadt Berlin.

«Das ist so traurig. Das hat mir das Herz gebrochen, dass wir dieses Jahr kein Turnier in Berlin beim Rot-Weiß spielen können. Darauf hatte ich mich so sehr gefreut», sagte die 30 Jahre alte Tennisspielerin am Donnerstagabend (14. Mai 2020) in einem Skype-Interview des rbb. Das ursprünglich vom 13. bis 21. Juni 2020 terminierte Rasenturnier musste wegen der Coronavirus-Krise abgesagt und soll nun vom 12. bis 20. Juni 2021 ausgetragen werden.