Fit im Heim: Online-Sportkurse boomen

Aerobic, Pilates, Bauch-Training, Tanzen oder Kinderturnen - der Nürnberger Post SV stellt mindestens zweimal täglich ein neues Video auf Youtube. Diese könne jeder kostenlos abrufen, sagt Post-SV-Sprecher Maximilian Oppel. Auch andere Vereine wie Sportspaß in Hamburg und Bremen 1860 bieten auf dem Video-Portal diverse Clips an, wo Trainerinnen und Trainer zum gemeinsamen Workout laden und Übungen erklären. « Albas tägliche Sportstunde » von Alba Berlin bringt seit etwa zwei Wochen Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler in Bewegung.