Müller kündigt Corona-Hilfsprogramm für Sportvereine an

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat ein Hilfsprogramm für Sportvereine angekündigt, um diese durch die Coronakrise zu bringen.

Es sei wichtig, Ehrenamtsstrukturen und Sportvereine zu erhalten, weil diese nach der Krise wichtige Unterstützung leisten könnten, sagte Müller am Donnerstag (26. März 2020) im Abgeordnetenhaus. Deshalb werde der Sportsenator einen entsprechenden CDU-Vorschlag «mitnehmen und die Möglichkeiten prüfen». Müller appellierte an die Berliner, ihren momentan geschlossenen Vereinen in der Krise die Stange zu halten und, wenn möglich, weiter Beiträge zu zahlen. «Bleiben Sie Mitglied in ihren Vereinen!» Diese würden es den Menschen mit vielfältigen Angeboten nach der Krise danken.