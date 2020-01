Deutsche Hockey-Herren möchten Heim-EM in Berlin gewinnen

Mit einer Mischung aus Perspektivspielern für Olympia 2024 und erfahrenen Hallenhockey-Spezialisten wollen Deutschlands Herren an diesem Wochenende in Berlin zum 16. Mal Europameister werden.

«Aber das ist genau der Reiz an der Geschichte»

Da der A-Kader um den neuen Herren-Bundestrainer Kais al Saadi parallel zwei Feldhockeyspiele gegen Spanien in Valencia absolviert, muss der Deutsche Hockey-Bund (DHB) bei der Hallen-EM im Horst-Korber-Sportzentrum auf seine Stars verzichten. «Aber das ist genau der Reiz an der Geschichte, dass wir im Vorfeld nicht so viel Zeit zusammen hatten wie die anderen Nationen», sagte Altenburg.